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22:06, 16 февраля 2024Россия

В России зафиксировали снижение естественной убыли населения

Росстат заявил, что естественная убыль населения в 2023 году снизилась на 17,4%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Естественная убыль населения в России за 2023 год сократилась на 17,4 процента по сравнению с 2022-м. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данный показатель составил 495,2 тысячи против 599,6 тысячи человек годом ранее. Число родившихся за прошлый год снизилось на 3,2 процента (1,264 миллиона), ушли из жизни 1,76 миллиона россиян, это на 7,6 процента ниже показателя 2022 года.

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность постоянного населения России составила 146,206 миллиона человек.

Росстат пока официально не раскрывает статистическую информацию о Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Статистическая служба публикует данные без учета информации о четырех регионах.

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      Марина Совина
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