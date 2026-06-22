Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 22 июня 2026Россия

Раскрыты цели попытки атаки ВСУ на Москву

Целью попытки атаки ВСУ на Москву назвали ослабление сил ПВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Целью попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на Москву назвали ослабление сил противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Как обратили внимание канал, после массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область, где со вчерашнего дня начали фиксироваться дроны. «Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки», — говорится в сообщении.

Как уточнили авторы канала, целью ВСУ является желание ослабить ПВО.

Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на 22 июня сбили 301 украинский беспилотник. Атакам подверглись 14 областей. По последним данным, число летевших на Москву беспилотников достигло 80. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цели попытки атаки ВСУ на Москву

    Рита Ора в бюстгальтере и ультракоротких шортах вышла на сцену

    Названа выигравшая от конфликта на Ближнем востоке страна — производитель электромобилей

    В Европарламенте разгорелся расистский скандал

    Чилийский легионер клуба РПЛ рассказал о странной особенности русских людей

    Беременная женщина списала изменения в груди на мастит и оказалась смертельно больна

    Поставки российского зерна в постсоветскую страну взлетели

    В iPhone нашли неустранимый изъян

    Число летевших на Москву беспилотников достигло 80

    Два десятка украинских дронов сбили за утро на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok