Раскрыты цели попытки атаки ВСУ на Москву

Целью попытки атаки ВСУ на Москву назвали ослабление сил ПВО

Целью попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на Москву назвали ослабление сил противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Как обратили внимание канал, после массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московскую область, где со вчерашнего дня начали фиксироваться дроны. «Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов. При этом на Крым и другие районы на юге также были атаки», — говорится в сообщении.

Как уточнили авторы канала, целью ВСУ является желание ослабить ПВО.

Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на 22 июня сбили 301 украинский беспилотник. Атакам подверглись 14 областей. По последним данным, число летевших на Москву беспилотников достигло 80. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщал мэр столицы Сергей Собянин.