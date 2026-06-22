Чилийский легионер клуба РПЛ рассказал о странной особенности русских людей

Гальдамес: Мне казалось странным, что русские люди выглядят немного холодными

Чилийский легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Томас Гальдамес рассказал о странной особенности русских людей. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сначала мне казалось странным, что русские люди кажутся немного холодными — ведь я люблю постоянно шутить и смеяться, но теперь все в порядке», — заявил Гальдамес. Чилиец добавил, что в Самаре его приняли очень хорошо.

Ранее канадский хоккеист Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде.

Гальдамес выступает за «Крылья Советов» с 2024-го. Его контракт с командой истечет в следующем году.