Спорт
07:01, 13 февраля 2026Спорт

Канадский хоккеист «Ак Барса» назвал наиболее удивившую его в России вещь

Канадский хоккеист «Ак Барса» Тодд: Больше всего в России удивили цены
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Канадский хоккеист казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд назвал наиболее удивившую его вещь в России. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Спортсмен отметил цены. По его словам, в России все намного дешевле, чем в Канаде. «Я знаю, что в Казани, Уфе или Москве тоже разные условия жизни и цены. Но такси за два доллара — это что-то невероятное», — отметил Тодд.

Хоккеист также рассказал, что ему нравится архитектура в России. «Много старых зданий, которые при этом в хорошем состоянии. В Канаде же в основном новоделы», — добавил Тодд.

Канадец играет в России с 2024 года, тогда он перешел в уфимский «Салават Юлаев». После этого Тодд играл за московский «Спартак». С 25 января он представляет казанский «Ак Барс».

