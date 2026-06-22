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10:31, 22 июня 2026Наука и техника

В iPhone нашли неустранимый изъян

В iPhone Xs и iPhone 11 нашли уязвимость для взлома, которую невозможно устранить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В старых смартфонах Apple обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к устройствам. На это обратило внимание издание Android Authority.

Об изъяне рассказали специалисты по безопасности компании Paradigm Shift. Они выяснили, что новый эксплойт usbliter8 использует аппаратную ошибку в контроллере USB. Проблема связана с девайсами, которые имеют процессоры A12 и A13 — например, к ним относятся телефоны серии iPhone Xs и iPhone 11, вышедшие в 2018 и 2019 годах соответственно.

Авторы отчета рассказали, что уязвимость полагается на несовершенство аппаратного обеспечения интерфейса USB в iPhone. При подключении к телефону специальная программа может отправить на устройство сгенерированный код, который заставляет гаджет записывать данные в неправильную область памяти. Это позволяет злоумышленнику взломать аппарат.

В материале говорится, что проблему невозможно устранить. Это связано с тем, что она работает на аппаратном уровне и ее нельзя решить обновлением. Специалисты Paradigm Shift рекомендовали отказаться от устройств, оснащенных чипами A12 и A13.

В начале июня пользователей смартфонов Apple предостерегли от установки бета-версии iOS 27. Авторы издания SlashGear рассказали, что обновление может вызвать перегрев устройства, снижение автономности и прочие ошибки.

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