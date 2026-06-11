Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 11 июня 2026Наука и техника

Обновление iOS сломало iPhone

SlashGear: iOS 27 сломало iPhone при попытке установить обновление
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: illustration by John Keeble / Getty Images

Пользователей смартфонов Apple предостерегли от установки бета-версии iOS 27. Об этом сообщает издание SlashGear.

8 июня Apple на презентации WWDC 2026 представила новую версию операционной системы (ОС) для iPhone, а позже открыла доступ для всех к ее бета-версии. Журналисты медиа обратили внимание, что многие установившие обновление владельцы iPhone начали жаловаться на многочисленные ошибки и снижение автономности устройств. В этой связи журналисты портала предостерегли пользователей от установки iOS 27.

Неожиданной проблемой оказался сбой при установке ОС. Обладатели смартфонов Apple рассказали, что установка iOS 27 прерывалась на определенном моменте и телефон зависал. «В таком случае экран девайса остается черным даже после попытки включить iPhone или подключить его к зарядному устройству», — заметили авторы. Как оказалось, на поломку чаще всего жаловались пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Пострадавшим обладателям устройств рекомендовали сбросить прошивку девайса путем его перевода в режим DFU. Для этого придется подключить телефон к компьютеру на Mac или Windows. «К сожалению, после сброса вы потеряете все свои приложения и данные и вам, возможно, потребуется обойти блокировку активации, введя свои Apple ID и пароль», — заметили специалисты.

Публичная версия iOS 27, в которой должны исправить все известные ошибки, выйдет осенью.

Ранее журналисты издания BGR призвали пользователей не покупать iPhone SE 3 в 2026 году. По их словам, самый дешевый смартфон Apple слишком сильно устарел за четыре года с момента выхода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok