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09:34, 11 июня 2026Наука и техника

Покупку самого дешевого iPhone в 2026 году оценили

В BGR назвали iPhone SE 3 слишком устаревшим для 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

SE 3 является самым дешевым iPhone на рынке, но этот аппарат слишком устарел. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала оценили целесообразность покупки iPhone SE 3 в 2026 году. По словам авторов, подобные аппараты идеально подойдут фанатам старого дизайна Apple, детям и пожилым пользователям. Однако даже SE 3, который вышел в 2022 году, они посоветовали не приобретать.

В материале говорится, что маленького аккумулятора смартфона может не хватить на целый день. Журналисты объяснили, что энергопотребление популярных приложений выросло за четыре года. Также они посетовали, что SE 3 имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти — из-за такого малого объема телефон будет часто тормозить.

При этом авторы отметили, что iPhone SE 3 поддерживает новейшую iOS 27 и будет поддерживаться обновлениями еще пару лет. «Но крайне трудно оправдать трату нескольких сотен долларов на телефон с шестилетней камерой, четырехлетним процессором и небольшим объемом памяти», — отметили журналисты. В качестве альтернативы устройству они посоветовали присмотреться к недорогим, но более актуальным iPhone 16e и 17e.

В начале июня аналитики TrendForce заявили, что Samsung, Apple и Oppo возглавили мировой рынок смартфонов. Поставки устройств на рынок упали на 1,7 процента за год.

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