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11:57, 10 июня 2026Наука и техника

Раскрыты производители самых популярных смартфонов

TrendForce: Samsung и Apple стали лидерами рынка смартфонов в первом квартале
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Компании Samsung, Apple и Oppo увеличили производство смартфонов на падающем рынке. Об этом говорится в отчете компании TrendForce.

Аналитики фирмы назвали корейскую Samsung, американскую Apple и китайскую Oppo единственными производителями телефонов, которые нарастили выпуск гаджетов в первом квартале. При этом мировой рынок смартфонов снизился на 1,7 процентов за год.

В раскрытом отчете говорится, что лидером рынка стала Samsung с долей 22 процента. В годовом исчислении компания нарастила производство на 2,3 процента. На втором месте оказалась Apple, которая заняла 21 процент рынка и увеличила выпуск устройств на рекордные 20 процентов — благодая высокой популярности серии iPhone 17. Замкнула топ-3 китайская Oppo, которая получила долю 10 процентов, нарастив производство на 8 процентов.

Ниже расположились китайские гиганты Xiaomi, Vivo и Transsion — все компании снизили производство гаджетов. Специалисты TrendForce заключили, что больше всего пострадали фирмы, которые выпускают дешевые устройства, так как они традиционно очень мало зарабатывают на них.

В начале лета аналитики агентства Counterpoint Research предсказали, что рынок смартфонов рекордно рухнет по итогам 2026 года. Специалисты предсказали падение на 13,9 процентов — это рекордное значение.

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