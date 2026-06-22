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Забота о себе
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10:37, 22 июня 2026Забота о себе

Беременная женщина списала изменения в груди на мастит и оказалась смертельно больна

Mirror: Британка Уолтерс забеременела четвертым ребенком и узнала о раке груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

33-летняя учительница из Великобритании Джоанна Уолтерс рассказала, как списала изменения в груди на специфику протекания беременности, но впоследствии выяснила, что оказалась смертельно больна. В беседе с изданием Mirror она поделилась своей историей.

Уолтерс рассказала, что в груди появился узелок размером с горошину, когда она забеременела четвертым ребенком. Затем одна из молочных желез припухла и стала отличаться по размеру от второй, проявилась типичная для беременности болезненность, кожа на груди покраснела и стала напоминать апельсиновую корку. Женщина до последнего списывала симптомы на уже знакомый ей по предыдущим беременностям и грудному вскармливанию мастит.

На 20-й недели беременности Уолтерс поделилась своими опасениями с акушеркой. Ее отправили на обследование, маммография выявила три опухоли в левой молочной железе и одну в лимфатических узлах. Все опухоли оказались злокачественными, и на следующий день ей был поставлен диагноз — редкий и агрессивный воспалительный рак молочной железы.

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Врачи приняли решение не ждать родов и начали лечение через неделю после постановки диагноза. За несколько недель женщина прошла четыре курса химиотерапии и четыре курса лечения противораковым препаратом. Позже Уолтерс родила здоровую дочь. Девочку назвали Наоми, сейчас ей четыре года.

Через две недели после родов британке провели двойную мастэктомию — в груди оставались активные раковые клетки, распространились они и на окружающие ткани и кровеносные сосуды. После операции она проходила интенсивную лучевую терапию дважды в день, затем — эндокринную терапию и таргетное лечение, направленное на снижение риска рецидива. В итоге Уолтерс удалось выйти в ремиссию.

Ранее житель Великобритании Саймон Холлистер, который с 2025 года лечится от агрессивного рака мозга, рассказал, что узнал о диагнозе благодаря баклажану и английскому городку Годалмингу. Холлистер объяснил, что он долго никак не мог вспомнить эти два слова.

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