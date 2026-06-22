Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 22 июня 2026Мир

В Европарламенте разгорелся расистский скандал

Politico: В ЕП потребовали наказать депутатов из-за расистских комментариев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Глава фракции Европейского парламента (ЕП) Renew Europe Валери Айе потребовала наказать двух депутатов правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) из-за расистских комментариев в адрес шведского депутата иракского происхождения Абир Аль-Сахлани. Об этом сообщает Politico.

«Меня все больше беспокоит чувство безнаказанности, которое может укорениться, если такое поведение останется без реакции», — написала Айе в письме к председателю ЕП Роберте Метсоле.

Скандал произошел на фоне обсуждения законопроекта об ужесточении правил депортации мигрантов. Аль-Сахлани после дебатов заявила, что «никогда не чувствовала себя в такой опасности» в Европарламенте. Ее комментарий опубликовал финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен и подписал фразой «поплачь еще», а датский депутат Кристоффер Сторм посоветовал ей «вернуться домой».

Аль-Сахлани заявила, что последний комментарий является проявлением «расовой дискриминации». Глава Renew Europe Айе намекнула в письме к Метсоле, что ее фракция может подать в суд, если ничего не будет предпринято.

Сторм отверг эти обвинения. «Я не потерплю, чтобы меня называли расистом мои политические коллеги, и я очень серьезно отношусь к подобным клеветническим заявлениям. Фраза "иди домой" подразумевала, что если демократическое решение и реакция на него так ее расстроили, ей было бы лучше покинуть зал и подумать, чем обвинять подавляющее большинство политических оппонентов в том, что они заставили ее чувствовать себя в опасности», — сказал депутат в комментарии Politico.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Европарламенту на проблемы под носом после критики законов в Китае. По ее словам, в странах Евросоюза расизм и ксенофобия приобрели угрожающие масштабы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цели попытки атаки ВСУ на Москву

    Рита Ора в бюстгальтере и ультракоротких шортах вышла на сцену

    Названа выигравшая от конфликта на Ближнем востоке страна — производитель электромобилей

    В Европарламенте разгорелся расистский скандал

    Чилийский легионер клуба РПЛ рассказал о странной особенности русских людей

    Беременная женщина списала изменения в груди на мастит и оказалась смертельно больна

    Поставки российского зерна в постсоветскую страну взлетели

    В iPhone нашли неустранимый изъян

    Число летевших на Москву беспилотников достигло 80

    Два десятка украинских дронов сбили за утро на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok