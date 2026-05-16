Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Европарламенту на проблемы под носом после критики законов в Китае. Пост на данную тему она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, Захарова отреагировала на принятие Европарламентом резолюции с призывом к китайским властям отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе». По мнению европейских депутатов, инициатива может негативно отразиться на жителях автономных районов КНР Тибета, Синьцзяна и Внутренней Монголии. При этом они подчеркнули, что осуждают новый закон «поощрение политики ассимиляции и ограничение культурных, религиозных и языковых свобод, что противоречит обязательствам Китая по международному праву».

В связи с этим Захарова заявила, что Европарламент, наблюдая за законопроектами других стран, не обращает внимания на свои проблемы. «А что же творится у них под носом, в самих странах ЕС, которые представляет Европарламент?» — задалась она вопросом.

По ее словам, в странах Евросоюза расизм и ксенофобия приобрели угрожающие масштабы. «Зато Европарламент через подзорную трубу пристально наблюдает за другим концом земли», — подчеркнула она.

Ранее евродепутат от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург осудил Европу за использование языка ненависти к России.