Фон дер Шуленбург: В Европарламенте о России говорят лишь языком ненависти

В Европарламенте о России говорят лишь с помощью «языка ненависти». Об этом заявил евродепутат от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург швейцарскому журналу Weltwoche.

«Мы, европейцы, за все это время так и не смогли даже просто поговорить с русскими, не говоря уже о переговорах», — сказал он.

По словам фон дер Шуленбурга, Европарламент принял резолюцию, которая состоит из восьми страниц, «переполненных ненавистью». Такой язык неприемлем во время конфликта, отметил он.

«Я видел столько войн, а ненависть в войне — плохой советчик», — подчеркнул евродепутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России.