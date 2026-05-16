Повредивший несколько домов в турецком городе дрон оказался украинским

Doğru Haber: Взорвавшийся в турецком городе Самсун дрон оказался украинским

Дрон, который повредил несколько домов в турецком городе Самсун, оказался украинским. Об этом сообщает Doğru Haber.

Беспилотник под названием «Майя» возможно сбился с курса, когда летел на Краснодарский край. Это могло произойти из-за технической неисправности.

Специалисты, которые работали на месте происшествия, собрали части взорвавшегося дрона. По оценкам экспертов, он весил около 25 килограммов.

Ранее сообщалось, что жители района Илкадым в Самсуне проснулись ранним утром из-за громких звуков. Вскоре после этого они обнаружили на улице обломки беспилотного устройства. В результате случившегося в двух домах были повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП приехала полиция, пожарные и медики.