16:19, 16 мая 2026

Повредивший несколько домов в турецком городе дрон оказался украинским

Мария Винар

Фото: Umit Bektas / Reuters

Дрон, который повредил несколько домов в турецком городе Самсун, оказался украинским. Об этом сообщает Doğru Haber.

Беспилотник под названием «Майя» возможно сбился с курса, когда летел на Краснодарский край. Это могло произойти из-за технической неисправности.

Специалисты, которые работали на месте происшествия, собрали части взорвавшегося дрона. По оценкам экспертов, он весил около 25 килограммов.

Ранее сообщалось, что жители района Илкадым в Самсуне проснулись ранним утром из-за громких звуков. Вскоре после этого они обнаружили на улице обломки беспилотного устройства. В результате случившегося в двух домах были повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП приехала полиция, пожарные и медики.

