16:14, 16 мая 2026Россия

Житель Гонконга заразился крысиным вирусом гепатита Е

В Гонконге зафиксировали случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е
Александра Качан (Редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Гонконге зафиксировали первый с начала года местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E. Об этом сообщили власти специального административного района (САР) КНР Гонконга.

Вирус обнаружили у 42-летнего мужчины с хроническим заболеванием печени. Положительный анализ был выявлен во время планового осмотра 5 мая. 15 мая мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии. У троих членов семьи пациента пока нет симптомов заражения, они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники департамента здравоохранения САР изучают возможные источники и пути заражения. Специалисты обнаружили в мусорных контейнерах в доме мужчины и на его рабочем месте незначительные признаки активности грызунов.

Отмечается, что с 2021 по 2025 год в Гонконге выявляют в среднем до двух случаев заражения вирусом гепатита Е крыс ежегодно. Симптомы включают лихорадку, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боли в животе и суставах, сыпь и болезненность печени. В редких случаях вирус может привести к острой печеночной недостаточности и летальному исходу. Гепатит Е передается через пищу, воду и предметы, загрязненными грызунами или их экскрементами, а также через прямой контакт с грызунами или отходами их жизнедеятельности.

Ранее врач-бактериолог Татьяна Сатаева рассказала, что хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны. Опасность представляют только определенные виды, обитающие в Америке и Азии.

