Врач объяснила механику переноса хантавируса грызунами

Врач Сатаева: Хантавирус Андес переносят не все грызуны, а особые виды

Смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а только определенные виды, обитающие в Америке и Азии. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева.

По ее словам, в России этот штамм не встречается. Уточняется, что в Северной и Южной Америке вирус переносят оленьи мыши, а в Азии — рисовые хомяки.

Врач отметила, что уже давно выявлены несколько десятков штаммов хантавируса у грызунов, но случаи заражения людей достаточно редки. Вирусы различаются ареалом распространения, видами грызунов-носителей и симптоматикой. «Те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска», — подчеркнула Сатаева.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал, что разработка и регистрация вакцины против хантавируса в России возможна, однако потребует нескольких лет.