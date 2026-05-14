Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:19, 14 мая 2026Наука и техника

Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

Академик РАО Онищенко: На создание вакцины от хантавируса уйдут долгие годы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Разработка и регистрация вакцины против хантавируса в России возможна, однако потребует нескольких лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, если следовать стандартной процедуре регистрации лекарственных препаратов (доклинические исследования, затем три этапа клинических испытаний), сам процесс займет несколько лет. При этом, как отметил эпидемиолог, научная база для создания вакцины в стране есть — речь идет уже не о научных исследованиях, а о технологической реализации. В этом вопросе можно использовать опыт, накопленный при разработке вакцин против коронавирусной инфекции.

Однако предстоит решить ряд задач: определить, против какого именно штамма хантавируса разрабатывать вакцину (всего существует более 40 штаммов), а также выяснить, какие группы населения будут нуждаться в вакцинации.

Ранее стало известно, что карликовый рисовый хомяк является переносчиком хантавируса Андес. В Роспотребнадзоре отмечают, что российский климат для него неприемлем, что существенно снижает риск появления вируса на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла мощные удары ракетами по Киеву. Какие объекты стали целями атаки?

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

    Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами

    Женщины раскрыли самую большую ошибку мужчин в сексе

    Фиктивные медцентры заработали 100 миллионов рублей на россиянах

    Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

    В Латвии предрекли падение правительства

    Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

    Госсекретарь США понадеялся на помощь Китая в открытии Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok