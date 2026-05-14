Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

Академик РАО Онищенко: На создание вакцины от хантавируса уйдут долгие годы

Разработка и регистрация вакцины против хантавируса в России возможна, однако потребует нескольких лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, если следовать стандартной процедуре регистрации лекарственных препаратов (доклинические исследования, затем три этапа клинических испытаний), сам процесс займет несколько лет. При этом, как отметил эпидемиолог, научная база для создания вакцины в стране есть — речь идет уже не о научных исследованиях, а о технологической реализации. В этом вопросе можно использовать опыт, накопленный при разработке вакцин против коронавирусной инфекции.

Однако предстоит решить ряд задач: определить, против какого именно штамма хантавируса разрабатывать вакцину (всего существует более 40 штаммов), а также выяснить, какие группы населения будут нуждаться в вакцинации.

Ранее стало известно, что карликовый рисовый хомяк является переносчиком хантавируса Андес. В Роспотребнадзоре отмечают, что российский климат для него неприемлем, что существенно снижает риск появления вируса на территории страны.