Раскрыт переносчик хантавируса Андес

Роспотребнадзор: Переносчик хантавируса Андес — карликовый рисовый хомяк

Карликовый рисовый хомяк является переносчиком хантавируса Андес. Об этом сообщил Роспотребнадзор в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что грызун обитает в Аргентине и Чили. Подчеркивается, что российский климат для него неприемлем, что существенно снижает риск появления вируса на территории страны.

Как рассказала врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова, для заражения хантавирусом достаточно просто вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов, например, подметая пол в гараже, подвале или дачном доме после зимы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян. Заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которая от человека к человеку не передается.