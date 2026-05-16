Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 16 мая 2026Мир

Раскрыты планы европейских политиков на газопровод «Северный поток»

Spiegel: В Германии заговорили о восстановлении газопровода «Северный поток»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии заговорили о восстановлении и перезапуске газопровода «Северный поток». Планы в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания раскрыла оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», сообщает журнал Spiegel.

«"Северный поток" должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», — говорится в проекте правительственной программы партии.

Издание обращает внимание на результаты опросов, согласно которым партия лидирует в Мекленбурге-Передней Померании с рейтингом в 35 процентов, что «делает ее участие в формировании нового правительства земли практически неизбежным».

Выборы пройдут 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о намерении США задешево приобрести часть газопроводов «Северный поток», принадлежащую европейским компаниям. Страна планирует выделить на эту цель приблизительно в десять раз меньше средств по сравнению с изначальными вложениями со стороны государств Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Женщина стала делать украшения из спермы и грудного молока и разбогатела

    Повредивший несколько домов в турецком городе дрон оказался украинским

    На Западе выступили с призывом наладить отношения с Россией

    Житель Гонконга заразился крысиным вирусом гепатита Е

    В Грозном боец ММА облил соседку кофе и несколько раз ее ударил

    На Украину вернули более 500 тел бойцов ВСУ

    Раскрыты планы европейских политиков на газопровод «Северный поток»

    Захарова указала Европарламенту на проблемы под носом после критики законов в Китае

    Путешественник описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok