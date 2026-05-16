Раскрыты планы европейских политиков на газопровод «Северный поток»

Spiegel: В Германии заговорили о восстановлении газопровода «Северный поток»

В Германии заговорили о восстановлении и перезапуске газопровода «Северный поток». Планы в случае победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания раскрыла оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», сообщает журнал Spiegel.

«"Северный поток" должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», — говорится в проекте правительственной программы партии.

Издание обращает внимание на результаты опросов, согласно которым партия лидирует в Мекленбурге-Передней Померании с рейтингом в 35 процентов, что «делает ее участие в формировании нового правительства земли практически неизбежным».

Выборы пройдут 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о намерении США задешево приобрести часть газопроводов «Северный поток», принадлежащую европейским компаниям. Страна планирует выделить на эту цель приблизительно в десять раз меньше средств по сравнению с изначальными вложениями со стороны государств Европы.