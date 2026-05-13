Экономика
10:18, 13 мая 2026

Названа желающая задешево купить «Северный поток» страна

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США намерены задешево приобрести часть газопроводов «Северный поток», принадлежащую европейским компаниям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с каналом RT India.

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два взорванных газопровода. Причем сами американцы при Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы — три из четырех было взорвано, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», — поделился он.

Дипломат отметил, что США планируют выделить на эту цель приблизительно в десять раз меньше средств по сравнению с изначальными вложениями со стороны государств Европы. По словам Лаврова, Вашингтон не скрывает своих планов по контролю транзита сырья через Украину.

Ранее корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на «Северном потоке» и согласовать его.

