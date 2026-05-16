На Украину вернули более 500 тел бойцов ВСУ

15:59, 16 мая 2026

На Украину вернули тела 528 бойцов ВСУ
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими»

На Украину вернули более 500 тел бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Украина получила останки 528 военнослужащих. «Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных тел», — говорится в заявлении.

В возвращении тел бойцов ВСУ принимали участие сотрудники различных ведомств страны. В их числе — представители МВД Украины, офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к новым обменам с Россией. Он уточнил, что представители штаба обработали все необходимые документы.

