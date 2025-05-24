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10:07, 24 мая 2025Силовые структуры

Появились подробности удара ВСУ по курскому Льгову

Следователи нашли фрагменты РСЗО HIMARS на месте обстрела ВСУ в курском Льгове
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетОбстрел Курска

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Льгов Курской области с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, при осмотре места происшествия военные следователи обнаружили фрагменты снаряда HIMARS. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следователи устанавливают причастных в обстрелу из числа представителей ВСУ.

ВСУ атаковали Льгов 22 мая. Под удар попал участок трассы КурскРыльск на въезде в город. Пострадали 16 человек, среди них дети 13 и 16 лет.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн. По его данным, повреждения получили 64 частных дома.

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