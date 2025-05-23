Раскрыты последствия ракетного удара по Льгову

Хинштейн: В результате ракетного удара по Льгову повреждены 64 частных дома

В результате ракетного удара по Льгову Курской области повреждения получили 64 частных дома. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, от удара ВСУ также пострадали 28 квартир, автомойка и два магазина в российском городе.

Хинштейн сообщил о начале работ по восстановлению поврежденных зданий. В частности, в домах жителей заменят окна.

Об атаке ВСУ на Льгов стало известно в четверг, 22 мая. Сообщалось, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 12 человек разместили в обычных палатах. Среди пострадавших есть двое детей 13 и 16 лет.

