Путин назвал потери ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ при вторжении в Курскую область потеряли 76 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область потеряли 76 тысяч человек. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Взяли, забрались к нам в Курскую область. Потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них. В конечном счете мы их оттуда выбили», — сказал глава государства.

По словам Путина, Украина сама себе создала проблемы, когда вторглась на территорию России, так как теперь линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) выросла.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года. Противник до сих пор не прекращает попыток прорыва российской границы.