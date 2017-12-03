Отстраненная от Олимпиады биатлонистка Зайцева раскритиковала Родченкова

Российская биатлонистка Ольга Зайцева в эфире «Матч ТВ» прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

Спортсменка призвала обратиться за разъяснениями к информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову: «Если Родченков писал, что мы меняли мочу на чистую, он же должен был знать, как мы вскрывали банки. Тогда пусть это спрашивают у него, а не находят каких-то экспертов, которые решают: вскрывали банки или нет».

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Зайцева отметила, что у стороны обвинения есть видео со вскрытием допинг-проб. «Я хотела участвовать в процессе, поэтому спросила, почему они перевернули банку во время вскрытия, ведь там есть содержимое», — добавила она.

МОК 1 декабря пожизненно отстранил биатлонистку от участия в Олимпийских играх. Причиной стало нарушение антидопинговых правил.

В ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ 2014 года в Сочи. В активе россиян осталось девять золотых наград, вследствие чего сборная России лишилась первого места в медальном зачете.