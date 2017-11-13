МОК предъявил обвинения двукратной олимпийской чемпионке Зайцевой

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российскую биатлонистку, двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

Имя спортсменки не фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но в ходе тотальной перепроверки допинг-проб, сданных россиянами на Играх в Сочи, на банке Зайцевой были обнаружены царапины. По версии МОК, это может говорить о том, что мочу спортсменки заменили с «грязной» на «чистую».

Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.

На зимних Олимпийских играх в Сочи Зайцева выиграла серебряную медаль в составе в сборной России в эстафете 4 по 6 километров. Две ее партнерши по команде — Ольга Вилухина и Яна Романова — также получили обвинения в манипуляциях с пробами и уже выступили перед комиссией Освальда 13 ноября. Решение по ним пока не принято.