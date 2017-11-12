Родченков анонсировал новые данные о допинге в России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков готов опубликовать новые данные о допинг-системе в России, если Международный олимпийский комитет (МОК) не отстранит Россию от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, Родченков активно сотрудничает с комиссиями Освальда и Шмидта. Первая расследует дела российских лыжников и их причастность допинговым махинациям, вторая анализирует причастность правительства России к национальной допинг-системе.

Если комиссия Шмидта не примет во внимание информацию, предоставленную Родченковым, то он намерен опубликовать данные в прессе, пишет The Daily Mail. Предполагается, что новая информация сможет повлиять на решение МОК о допуске России до Игр в Пхенчхане.

Российские спортсмены 8 ноября анонимно рассказали о банках с допингом от Родченкова. В тот же день Следственный комитет России обвинил функционера в уничтожении допинг-проб.