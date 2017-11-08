Информатора WADA Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выступившего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), обвинили в уничтожении проб спортсменов. Об этом в среду, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий WADA и письма агентства о хранении таких проб», — говорится в заявлении ведомства.

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В отношении Родченкова возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования. Помимо него, обвинения выдвинуты против бывшего начальника отдела допинг контроля Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Ранее сообщалось, что Родченкову грозит 10 лет тюрьмы.

В сентябре этого года информатор WADA рассказал о готовившемся на него покушении. В том же интервью The New York Times Родченков назвал Россию самым организованным в мире нарушителем антидопинговых правил.

В январе 2016-го Родченков перебрался в США и выступил информатором WADA. В мае того же года он обвинил ряд российских победителей ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. После его признаний WADA начало расследование, была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. По итогам доклада канадского юриста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, отечественных легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.