Информатору WADA Родченкову пригрозили 10 годами тюрьмы

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, выступившему информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), грозит до десяти лет тюрьмы в случае задержания в России. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на следователя СК РФ в Мосгорсуде Олега Жердяева.

«Он обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы», — заявил Жердяев. Родченков обвиняется по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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Также Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора WADA, который был предъявлен ему 28 сентября.

22 сентября Родченков в очередной раз рассказал о существовании в России государственной системы поддержки допинга и назвал страну «самым организованным нарушителем антидопинговых правил в мире». Кроме того, по словам Родченкова, на него готовили покушение.

В мае 2016 года Родченков обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне того же года выступил героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. После его признаний WADA начало расследование, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. В результате российские легкоатлеты и тяжелоатлеты пропустили Олимпиаду-2016, а паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в полном составе.