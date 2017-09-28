Московский суд заочно арестовал информатора WADA Родченкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выступившего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает «Р-Спорт».

«Суд заочно избрал меру пресечения», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Родченкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Срок ареста — два месяца с момента возможного задержания.

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22 сентября на страницах The New York Times появилось интервью Родченкова, в котором он в очередной раз заявил о существовании в России государственной системы поддержки допинга и назвал страну «самым организованным нарушителем антидопинговых правил в мире». Кроме того, по словам Родченкова, на него готовили покушение.

В мае 2016 года Родченков обвинил целый ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне того же года выступил героем фильма телекомпании ARD о допинге в России. После его признаний WADA начало расследование, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. По его итогам, российские легкоатлеты и тяжелоатлеты пропустили Олимпиаду-2016, а паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро в полном составе.