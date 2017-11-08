Российские спортсмены рассказали о банках с допингом от Родченкова

Несколько российских спортсменов анонимно сообщили, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков давал им запрещенные препараты, передает «Матч ТВ».

Один из спортсменов, не раскрывший своего имени, сохранил все три банки, в которых находились якобы выданные Родченковым компоненты. На банках нет этикеток, они различаются только цветом крышек: коричневая — тренболон, синяя — метенолон, оранжевая — оксандролон (все перечисленное — анаболические стероиды).

«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня "крепило" с одной таблетки, эффект был очень сильным. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз "прима", второй — "трен", третий — "окс". Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление», — цитирует спортсмена сайт телеканала.

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По словам другой спортсменки, все препараты она получала бесплатно, но не употребляла: «Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка».

Ранее 8 ноября Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб, ему грозит 10 лет тюрьмы.

В январе 2016-го Родченков перебрался в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). В мае того же года он обвинил нескольких российских победителей Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России.

После его заявлений WADA начало расследование, была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. По итогам доклада канадского юриста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, отечественных легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.