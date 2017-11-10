Собчак обвинила Мутко в мухлеже с мочой

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента России в 2018 году, на своем YouTube-канале призвала вице-премьера России Виталия Мутко уйти в отставку после допинговых скандалов с участием российских спортсменов.

Материалы по теме Выживший Почему Виталия Мутко назначили вице-премьером

«Международный олимпийский комитет (МОК) хочет допустить наших олимпийцев на соревнования, если они не будут петь наш гимн, нести наш флаг, принимать участие в открытии Олимпиады. Получается, что Виталий Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно расположатся на VIP-трибунах, выпьют, закусят, а нашим спортсменам придется стыдливо прятаться по номерам и стесняться, прятать глаза, когда будет звучать гимн. (...) Сделайте хоть что-то хорошее. Уйдите. Мы все против вас», — заявила Собчак.

С 2008-го по 2016 год Мутко возглавлял Министерство спорта. В 2015-м Россия впервые стала фигурантом громкого допингового скандала, приведшего к отстранению ряда отечественных атлетов от международных соревнований, в том числе Олимпиады и Паралимпиады-2016. В октябре 2016-го Мутко ушел с поста министра и, несмотря на потоки критики, получил должность зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента 18 октября этого года. По ее словам, она попытается заменить собой отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».