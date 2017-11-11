Валуев посмеялся над нападками Собчак

Депутат Госдумы Николай Валуев посмеялся над предложением телеведущей Ксении Собчак отправить в отставку вице-премьера Виталия Мутко. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», — заявил Валуев.

По его мнению, политические заявления телеведущей незрелы и несостоятельны. «Дело может дойти до суда — знаете, на нее можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — добавил депутат.

10 ноября Собчак призвала Мутко уйти в отставку после допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Телеведущая обвинила его и других спортивных функционеров в «мухлеже с мочой».

Мутко был министром спорта с 2008-го по 2016 год. В октябре 2016-го он ушел с поста министра и получил должность зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.