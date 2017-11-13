В Следственном комитете предложили WADA сотрудничество по делу Родченкова

Следственный комитет России (СКР) предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) сотрудничество по делу бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«13 ноября следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — сказала Петренко.

По ее словам, на сайте WADA опубликованы сведения о том, что в распоряжении Родченкова есть электронный файл, который якобы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра, то есть информация о тестированиях за период с января 2012-го по август 2015 года.

12 ноября Родченков заявил, что у него есть новые данные о допинге в России. Он пригрозил обнародовать их, если Международный олимпийский комитет (МОК) не отстранит российскую национальную команду от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

8 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении Родченкова и уличил его в уничтожении допинг-проб спортсменов. Бывшему функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.