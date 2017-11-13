Зайцева прокомментировала обвинения в допинговых махинациях

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которую Международный олимпийский комитет (МОК) заподозрил в допинговых махинациях, прокомментировала ситуацию. Слова 39-летней спортсменки в понедельник, 13 ноября, приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Если они проверяют все допинг-пробы российских спортсменов, то пусть проверяют всех спортсменов. Пусть проверят победителей из всех стран и с каждой Олимпиады. Так будет честно. А то, что делают сейчас, — это нечестно», — сказала Зайцева.

Ранее 13 ноября сообщалось, что в ходе перепроверки допинг-проб россиян, сданных на Играх в Сочи, на банке Зайцевой были обнаружены царапины. По версии МОК, это может говорить о том, что мочу спортсменки заменили с «грязной» на «чистую». Спортсменка предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.

На зимних Олимпийских играх в Сочи Зайцева выиграла серебряную медаль в составе в сборной России в эстафете 4 по 6 километров. Две ее партнерши по команде — Ольга Вилухина и Яна Романова — также получили обвинения в манипуляциях с пробами и уже выступили перед комиссией Освальда 13 ноября. Решение по ним пока не принято.