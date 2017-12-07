Мутко оценил решение МОК по России

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял не совсем справедливое решение в отношении сборной России в преддверии зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Такое мнение высказал вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Была надежда, что будет приниматься взвешенное решение. Решение получилось в духе последнего времени, как это было с отстранением, например, нашей легкой атлетики и так далее. Конечно, оно не совсем справедливое. Доклад [Самуэля] Шмида констатирует, что не было госпрограммы (допинга), в чем тогда смысл спортсменам нашей страны выступать без гимна и флага?» — сказал Мутко.

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5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Президент Владимир Путин одобрил выступление россиян на ОИ в качестве нейтральных спортсменов.

Мутко также попал под санкции МОК. Чиновника пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр и любых мероприятий под эгидой МОК. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.