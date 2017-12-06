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Плющенко порадовался решению МОК об отстранении сборной России от Олимпиады

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Евгений Плющенко
Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко порадовался решению Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, но допустить чистых спортсменов под нейтральным флагом. Слова фигуриста приводит ТАСС.

«Я очень рад этому решению, потому что у меня были мысли, что наших спортсменов вообще не допустят, и к этому все шло. Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал», — сказал Плющенко.

Фигурист раскритиковал тех, кто выступал против участия россиян в ОИ под нейтральным флагом. «Мы, спортсмены, все равно представляем Россию, в душе россияне, поэтому не ехать, как мне кажется, будет неправильно. Люди, которые так говорят, далеки от спорта», — сказал он.

Ранее в среду президент Владимир Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Он заявил, что препятствий для этого власти устраивать не будут.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

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