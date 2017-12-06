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Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

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Владимир Путин
Владимир Путин

Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его слова в среду, 6 декабря, приводит РИА Новости.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.

Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что россиянам следует ехать на Игры в нейтральном статусе, несмотря на решение МОК об отстранении команды. «В любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию», — сказал он.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

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