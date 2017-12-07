В Южной Корее призвали россиян выступить на Олимпиаде

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи сожалеет, что сборную России не допустили до участия в в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В ведомстве понадеялись на приезд россиян в качестве нейтральных спортсменов, передает ТАСС.

«Участие в Олимпиаде спортсменов из всех стран мира, включая Россию, является ключевым фактором. Правительство Республики Корея ожидает участия многих спортсменов из России, которые демонстрировали выдающиеся результаты в ходе предыдущих Игр, и которые внесут значительный вклад в успех Олимпиады в Пхенчхане», — говорится в заявлении.

Ведомство также выразило сожаление в связи с ситуацией, которая привела к решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции в отношении России за нарушения антидопинговых правил.

Материалы по теме Ничья победа Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР

Президент России Владимир Путин 6 декабря разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Он заявил, что препятствий для этого власти устраивать не будут.

МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.