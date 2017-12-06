Кремль повременил с выводами об ответственности Мутко из-за фиаско с Олимпиадой

Вопрос персональной ответственности российских чиновников и функционеров в связи с отстранением России от Олимпиады в Пхенчхане не является на данный момент главным. Об этом в среду, 6 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос об отношении Кремля к персональной ответственности чиновников и функционеров, в частности, вице-премьера Виталия Мутко, в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от олимпиады.

На уточняющий вопрос о том, будет ли эта тема рассматриваться в Кремле, пресс-секретарь российского президента ответил: «Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией».

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5 декабря исполком МОК в связи с допинговым скандалом в России пожизненно отстранил российского вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В тот же день МОК объявил об отстранении сборной России от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане. Спортсмены, которые докажут, что не применяли допинг, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.