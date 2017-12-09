Российские саночники единогласно решили участвовать в Олимпиаде-2018

Соревнования по санному спорту на 7 этапе Кубка мира в Сочи

Сборная России по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

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По информации президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт, спортсмены, которые в данный момент находятся на этапе Кубка мира в Канаде, провели собрание и единогласно решили ехать в Пхенчхан. «Да, нам будет очень тяжело и обидно выступать там не под российским флагом, но ехать все равно надо. Будем доказывать силу российского спорта», — сказала Гарт.

Глава ФССР также отметила, что федерация сделает все, чтобы спортсмены не имели никаких проблем ни при подготовке к ОИ-2018, ни во время самой Олимпиады.

Российские лыжники 8 декабря также решили участвовать в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в ОИ-2018 за нарушения антидопинговых правил. В Играх примут участие только те спортсмены, кто сможет доказать свою «чистоту».

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.