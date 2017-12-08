ОКР поддержал идею проведения альтернативной Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на слушаниях в Государственной Думе сообщил, что необходимо провести альтернативные соревнования для спортсменов, которые не захотят участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Недопустимо обвинять в отсутствии патриотизма тех, кто собирается ехать на Олимпиаду. Это недопустимо. Для тех спортсменов, кто решит не ехать на Олимпийские игры, нужно провести альтернативные соревнования», — заявил Жуков.

Материалы по теме Ничья победа Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР

Глава ОКР добавил, что тем, кто поедет на Игры, необходима поддержка. «Это ответственный поступок в этой ситуации. Если мы их не поддержим, это будет абсолютно неверно», — отметил он.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Играх 2018 года по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, которые докажут свою непричастность к допингу, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Жуков был временно лишен членства МОК. На заседании он извинился перед исполкомом за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены в стране.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.