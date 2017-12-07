МОК призвали аннулировать все результаты Олимпиады в Сочи

Бывшая советско-российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Иоланда Чен заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен аннулировать результаты всех стран на Играх 2014 года в Сочи. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Как бы я поступила, если находят после Олимпиады пробирки с какими-то царапинами и понятно, что вокруг какая-то неприятная история, то МОК должен был бы просто аннулировать все результаты Игр. Они прекрасно прошли, все выступили, но в книгах по истории, пока не будут сделаны серьезные юридические выводы, пусть не будет никаких результатов», — сказала Чен.

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Она отметила, что пожизненно отстраненных российских спортсменов необходимо поддержать. Чемпионка призвала оплатить им юристов, потому что «нет никаких оснований отстранять людей, если у них нет положительной допинг-пробы».

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от Игр-2018 по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, доказавшие свою непричастность, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. Также организация приостановила членство Олимпийского комитета России (ОКР).

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом команда потеряла первое место в общекомандном зачете.