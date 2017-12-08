Усманов написал открытое письмо президенту МОК

Российский предприниматель Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом разрешить поднимать российский триколор и исполнять государственный гимн РФ в честь побед российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Текст письма публикует газета «Комсомольская правда».

«Хотя любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская хартия, не соответствует принципам Олимпийского движения, решение МОК ставит чистых спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран», — написал Усманов.

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«Пройдя все чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые спортсмены России будут: а) месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о своей судьбе, б) лишены поддержки, которую традиционно организуют национальные олимпийские комитеты и, самое главное, в) лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны», — указал предприниматель.

Усманов напомнил МОК о принципе римского права Nulla poena sine lege (Нет вины, нет наказания). «Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость. Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения — увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины. Это — вершина их славы, их Эверест», — написал он.

«Я призываю членов Исполкома МОК взвесить на весах спортивной Фемиды, с одной стороны, желание наказать виновных и, с другой стороны, права и чаяния чистых спортсменов России, их равные права как членов Олимпийской семьи. Давайте дадим шанс хотя бы победителям Олимпиады 2018 года из России достичь вершины их спортивной мечты и увидеть в небе Пхенчхана флаг своей Родины», — заключил Усманов.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Играх 2018 года. Спортсмены, сумевшие доказать свою непричастность к допингу, смогут соревноваться под нейтральным флагом.