Спорт
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018
ФИФА получит новые данные о допинге в российском футболе
В сети обнаружили самую прожорливую японку
Россия подготовит мощное оружие против США
Москвичи пожаловались на «адский запах» квашеной капусты
Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской
Власти Коми объяснились за вручение многодетной матери термоса

Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018

Перейти в «Мою Ленту»
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе

Российские лыжники решили принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт».

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — заявила Вяльбе.

Спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Олимпийский комитет России (ОКР) и его глава Александр Жуков были дисквалифицированы.

По результатам расследования о допинге в российском спорте МОК лишил медалей Сочи-2014 двоих лыжников: Алексея Легкова (золото) и Максима Вылегжанина (два серебра). Также были дисквалифицированы Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов. Всего в ноябре сборная России лишилась 10 медалей и потеряла первое место в общекомандном зачете.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские лыжники проголосовали за то, чтобы ехать на Олимпиаду в Пхенчхан - Вяльбе
Сборную России отстранили от Олимпиады
Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников
ОКР поддержал идею проведения альтернативной Олимпиады
Другие материалы рубрики
Спорт09:44Сегодня

В мясо

Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
03:29Сегодня

Усманов написал открытое письмо президенту МОК

20:14Сегодня

«Бавария» заплатит за чужие фальшивые деньги

20:48Сегодня

ФИФА получит новые данные о допинге в российском футболе

Спорт00:03Сегодня
Антон Шипулин

Недострел

Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
08:5830 ноября

Макларен призвал МОК применить к России коллективные санкции

17:27Сегодня

Букмекерская компания bwin выдаст клиентам фрибеты на биатлон

18:52Сегодня

ОКР поддержал идею проведения альтернативной Олимпиады

Спорт00:1027 ноября

Кровь и футбол

Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
14:21Сегодня

Бьорндалена захотели лишить седьмых Олимпийских игр в карьере

16:35Сегодня

Мутко оказался не Виталием

10:2530 ноября

Руни забил лучший мяч в карьере

Россия
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Власти Коми объяснились за вручение многодетной матери термоса
Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Российский генерал ответил на сообщения о причастности к гибели «Боинга»
Из Москвы-реки выбралась женщина с перемотанной скотчем головой
Все материалы
Мир
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Косовские политики отметили оправдание стрельбой и снова попали под следствие
Разбросавший свинину у мечети американец получил 15 лет тюрьмы
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Уничтожение остатков ИГ в долине Евфрата сняли с беспилотника
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Киев заявил об исходе венгров из Закарпатья
Порошенко пришел в восторг после увеличения расходов на армию в бюджете Украины
Бывший майор ВСУ раскрыл детали уничтожения «Боинга» над Донбассом
Лавров и Климкин провели первую с 2014 года очную встречу
Безвизовый режим для Украины оказался под угрозой
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Самые масштабные торги биткоином оказались под угрозой
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Глава «Газпром нефти» назвал правильным решение ОПЕК по добыче нефти
Жители Свободного подскажут властям стратегию развития города
Раскрыто число банкротов среди россиян
Налог на бизнес переложат на плечи простых россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки
Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента
Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»
Якутские охотники раздавили медведя грузовиками, съели его и пошли под суд
Все материалы
Наука и техника
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
В МГУ посмотрели на загадочные щупальца
Россия подготовит мощное оружие против США
Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
«Бавария» заплатит за чужие фальшивые деньги
ФИФА получит новые данные о допинге в российском футболе
Букмекерская компания bwin выдаст клиентам фрибеты на биатлон
ОКР поддержал идею проведения альтернативной Олимпиады
Бьорндалена захотели лишить седьмых Олимпийских игр в карьере
Все материалы
Культура
Я календарь переверну
Кино недели: от хоррор-версии «Дня сурка» до «Битвы полов»
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
TAY-K«Я выстрелю, сучка, без разговоров»
17-летний рэпер сбежал от копов, записал главный хит года и ждет смертной казни
Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке
Умер народный артист СССР Владимир Курбет
Вышел русский трейлер «Мира юрского периода 2»
Назван лучший актер года
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде
Telegram подал на ФСБ в Верховный суд
Постоянно унижаемый на ток-шоу Майкл Бом рассказал о причине его «задержания»
Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом
Все материалы
Ценности
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года
Все материалы
Путешествия
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Отели приютили голливудских погорельцев
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Американец героически ринулся в огонь ради кролика
Быстроклювая утка покорила интернет
Все материалы
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Что случилось с самым загадочным тюнером Porsche
История культовых тюнинг-ателье: Gemballa – успехи и трагедии легендарной марки
Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы