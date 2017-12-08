Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018

Российские лыжники решили принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой приводит «Р-Спорт».

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — заявила Вяльбе.

Спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.

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5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Олимпийский комитет России (ОКР) и его глава Александр Жуков были дисквалифицированы.

По результатам расследования о допинге в российском спорте МОК лишил медалей Сочи-2014 двоих лыжников: Алексея Легкова (золото) и Максима Вылегжанина (два серебра). Также были дисквалифицированы Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов. Всего в ноябре сборная России лишилась 10 медалей и потеряла первое место в общекомандном зачете.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.