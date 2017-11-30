Международная федерация передумала оправдывать российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина от участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение вступает в силу с 30 ноября. Федерация согласилась с выводами дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая ранее пожизненно дисквалифицировала спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

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«FIS сильно обеспокоена секретной схемой, целью которой было скрыть позитивные допинг-тесты российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Допинг-комиссия FIS полагает, что спортсмены, упомянутые в списке "Дюшес", получили преимущество от этой схемы», — говорится в заявлении федерации.

23 ноября FIS объявила, что не нашла доказательств вины российских лыжников, наказанных МОК. К таким выводам FIS пришла после дополнительного расследования, проводившегося с декабря 2016 года.

Все спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, их результаты на соревнованиях в Сочи были аннулированы. Таким образом, Легков лишился золотой медали, Вылегжанин — двух серебряных. Всего в ноябре МОК отозвал 12 наград Олимпиады-2014 у российских спортсменов. Из-за этого отечественная команда лишилась первого места в общекомандном зачете.