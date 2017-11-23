Международная федерация оправдала пожизненно отстраненных российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не нашла доказательств вины российских лыжников, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщается на сайте организации.

«Антидопинговая комиссия FIS должна дождаться обоснования решения дисциплинарной комиссии МОК с предоставлением подробных сведений и доказательств, прежде чем действовать дальше», — отметили в организации.

К таким выводам FIS пришла после дополнительного расследования, проводившегося с декабря 2016 года.

В ноябре комиссия МОК вынесла решение о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой от участия в Олимпийских играх.

Всех их признали виновными в нарушении антидопинговых правил и лишили наград с Олимпийских игр 2014 года.