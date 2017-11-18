Отстраненный от ОИ российский лыжник рассказал о ходе заседания комиссии МОК

Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ходе заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Слова спортсмена приводит RT.

«Каждый из нас рассказывал свою историю, в том числе я, причем повторял те же самые слова, что и раньше... Я пытался до них донести, что мы постоянно находимся на сборах, путешествуем, выигрываем этапы и медали на этапах Кубка мира, и нет никакого смысла приезжать в Россию за неделю до Олимпийских игр и начинать употреблять этот коктейль или полоскать во рту», — сказал Легков.

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1 ноября комиссия МОК во главе с Освальдом пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпийских играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи.

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