Виктора Ана отстранили от Олимпиады в Пхенчхане

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Виктор Ан
Виктор Ан

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, по решению Международного олимпийского комитета (МОК) пропустит Игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, причиной отстранения послужило упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане нескольких других российских шорт-трекистов.

Ан 6 декабря заявил о намерении принять участие в Играх 2018 года под олимпийским флагом. Спортсмен указал, что четыре сезона подготовки не должны пройти зря.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям и не упомянутые в докладе Макларена.

Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи. В ее составе спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года, а также завоевал 18 золотых медалей на чемпионатах мира. В 2011-м шорт-трекист принял российское гражданство и выиграл три золотые награды на Играх в Сочи.

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