Олимпийский чемпион Ан согласился выступать под нейтральным флагом

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, намерен принять участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщает Yonhap.

«Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться», — сказал спортсмен.

Отвечая на вопрос, как он поступит, если Россия объявит бойкот Олимпиаде-2018, Ан сказал: «Не знаю. Просто не хочу даже об этом думать».

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

Международный олимпийский комитет 5 декабря решил отстранить сборную России от ОИ 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.

Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи. В ее составе спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом на ОИ 2006 года в Турине, а также завоевал 18 золотых медалей на чемпионатах мира. В 2011-м шорт-трекист принял российское гражданство, заявив о желании выступить на Играх 2014 года в Сочи, где он выиграл три золотые награды.