Глава оргкомитета ОИ-2014 назвал спорт жертвой политики

Президент Континентальной хоккейной лиги, глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места», — заявил Чернышенко.

Руководитель также высказался о своем выводе из координационной комиссии Олимпийских игр-2022 в Пекине. «В состав координационной комиссии меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Олимпиады в Пекине», — отметил он.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

Чернышенко был удивлен решением МОК и подчеркнул, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи.

5 декабря на заседании в швейцарской Лозанне комитет МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

